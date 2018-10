Madre de Demi Lovato habla del estado de salud su hija

Demi Lovato lleva 90 días sobria y su madre, Dianna De La Garza, no puede ocultar su admiración. "No podría estar más agradecida o más orgullosa de ella, porque la adicción es una enfermedad, es un trabajo. No es fácil. No hay atajos", ha comentado la escritora de 56 años el pasado viernes, en el programa de entrevistas online Conversaciones con María Menounos y recogido por Page Six.

La cantante y actriz fue hospitalizada el pasado 24 de julio tras ser encontrada inconsciente en su vivienda en Los Ángeles (California). La noticia llegó unas semanas después de que la nominada al Grammy lanzara Sober, una canción —que su madre califica de "descorazonadora"— en la que se disculpa por haber roto una sobriedad que había mantenido durante más de seis años.

Si bien De La Garza no sabe qué fue lo que desencadenó la recaída de su hija, asegura que tenía una pequeña noción de lo que pasaba, pero que no tenía idea de la gravedad. "Sabía que ella no estaba sobria, (...) [pero] no sabía lo que estaba haciendo porque no vive conmigo", afirma.

Al mismo tiempo, la productora que tiene otras dos hijas, ha contado los detalles del momento en el que se enteró de lo que pasaba con la estrella. "Estaba mirando mi teléfono y vi todos estos mensajes de texto que llegaban de todas partes... y el mensaje que me dio una pista sobre lo que estaba pasando decía: 'Acabo de ver en TMZ y lo siento mucho'. Estaba aterrorizada de mirar mi teléfono", recuerda. "¿Pensaste que se había ido?", le pregunta la presentadora del programa, María Menounos. "Con ese mensaje sí", contesta De La Garza. "Pensé que podría haber tenido un accidente de tráfico. (...) Mis rodillas me temblaban, apenas podía parar. Cogí mi teléfono para visitar la web de TMZ y justo me llamó su asistente. (...) Las palabras que escuché son la pesadilla para cualquier padre: ´Demi sufrió una sobredosis".

Esta no es la primera vez que la madre de la artista —quien también ha confesado su pasada adicción a los antidepresivos— se abre respecto a la recuperación de la protagonista de la producción de Disney Camp Rock. El pasado septiembre apareció en el canal estadounidense de noticias Newsmax TV, donde relató su primer encuentro con la intérprete, en el Centro Médico Cedars-Sinai (Los Ángeles). "Ella no se encontraba bien, estaba en mal estado. Pero le dije: 'Demi, estoy aquí. Te amo'. Y ella me respondió: 'Yo también te amo", contó. Tras ese primer momento, la situación de la cantante de 25 años fue empeorando y durante los primeros días en los que estuvo ingresada en el hospital, su salud fue crítica. "Durante dos días no supimos si ella iba a lograrlo o no", admitió De La Garza.

Finalmente, la intérprete de Sorry not Sorry fue dada de alta casi dos semanas después de su hospitalización, y por voluntad propia fue a un centro de rehabilitación. Para su madre no hay duda de que esa recuperación fue gracias al amor y al apoyo que los fans le mandaron en esos días. "Siento que la única razón por la que hoy está viva es por las millones de oraciones que se elevaron cuando todos descubrieron lo que estaba pasando", afirmó De La Garza. Lovato acumula más de 70 millones de seguidores en Instagram y casi 60 millones en Twitter.

En agosto, la cantante rompió el silencio que había mantenido desde el trágico incidente con una carta abierta a sus seguidores en la que les agradecía todo su apoyo. "Lo que aprendí es que esta enfermedad no es algo que desaparece o se desvanece con el tiempo. Es algo que debo seguir superando y no lo he hecho aún. (...) Voy a seguir peleando". Desde entonces no ha publicado ni declarado nada ni en sus redes sociales ni en ningún medio de comunicación.