Madre de Demi Lovato detalla abusos

De la Garza concedió una entrevista a People sobre su libro "Falling with Wings: A Mother's Story", el cual saldrá a la venta este 6 de marzo, en la que adelantó que en la publicación cuenta cómo Patrick Lovato le aplastó la mano tan fuerte con una puerta que la hizo perder un dedo.

La madre de la intérprete de "Sorry Not Sorry", relata en la publicación que se casó con Patrick en 1984 y su matrimonio rápidamente se volvió violento.



Patrick tenía un problema de adicciones que crecía y no le permitía tener un trabajo. La pareja tuvo a su primera hija, Dallas, en 1988. Demetria "Demi" Devonne, su segunda hija, nació en 1992.



Fue hasta 1994 que De la Garza decidió dejar a su esposo, tras los abusos.



"Pensaba que podría cambiarlo. Y pienso que las víctimas de abuso doméstico se sienten de la misma manera. No siempre vas a estar en condiciones de cambiar a alguien, no importa cuando lo quieras. Hay un punto en el que tu amor por una persona no es suficiente para mantenerte a salvo", contó.



En aquellos tiempos se apoyó en un refugio local de mujeres.



"No sabía cómo dejarlo y no tenía nada de dinero. Llamaba al refugio, todos los días y hablaba con ellos tratando de ganar coraje. Les hacía preguntas como '¿estoy haciendo lo correcto separando a mi familia'?", contó.



De la Garza dijo que sus hijas fueron un factor decisivo a la hora de terminar su relación.



"Cuando comprendí que no estábamos seguras, no importó cuánto amaba a esta persona, quería que las cosas cambiaran. Sabía que tenía que huir", explicó.



Veinticinco años después, De la Garza considera que contar su historia es terapéutico y podría ayudar a otras víctimas a enfrentar el problema.