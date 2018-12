Madre de Meghan Markle no se unirá con la familia real en Navidad

En la boda de Enrique de Inglaterra y Meghan Markle, Doria Ragland se convirtió en un elemento central. La madre de la novia, tan discreta como sonriente, cumplió su papel a la perfección, sabiendo cómo estar en un foco al que no acostumbra pero permaneciendo siempre en un segundo plano. Un papel muy distinto al del resto de la familia de la exactriz: su hermana Samantha la ataca constantemente, mientras que su padre, Thomas, pasea por los platós de televisión exigiendo su atención. De ahí que su figura se haya convertido en un respetado referente para los Windsor.

Sin embargo, en un momento en el que la imagen de Meghan Markle no pasa por sus mejores horas a causa de problemas tanto con sus asistentes como con su cuñada, Kate Middleton, la casa real británica no va a poder tirar del efecto balsámico de Ragland. Estas fiestas, y al contrario de lo que daban por hecho diversos tabloides británicos, la madre de la duquesa de Sussex no pasará las navidades con la familia de su hija y su yerno. Además, tampoco vivirá con ellos en Windsor tras su mudanza, prevista para la próxima primavera.

No es habitual que los familiares de los consortes pasen las fiestas en Buckingham ni en Sandringham, la casa a la que se retira la reina Isabel II con los suyos en esta época, en Norfolk, Inglaterra. Sin embargo, se da la característica de que tanto en el caso de Kate Middleton como en los de otros consortes como Diana de Gales o Sarah Ferguson sus familias son británicas y podían ver a sus padres y hermanos en las fiestas mediante cortos desplazamientos. Sin embargo, Markle es estadounidense, y su madre vive en California, lo que supone una mayor complicación a la hora de poder pasar tiempo juntas. Eso había hecho que los tabloides afirmaran que Doria Ragland había sido invitada a pasar las Navidades en palacio.

Sin embargo, fuentes acreditadas por la revista People aseguran que no es así, y que Enrique y Meghan pasarán esos días en Sandringham y no con Doria Ragland. De hecho, ya en las fiestas de 2017 la entonces prometida del príncipe Enrique acudió a algunos de los festejos navideños de la reina, en concreto a su almuerzo tradicional de Buckingham y a la misa de Navidad de su residencia de Norfolk, en el que fue su primer acto junto a los Windsor. Algo que resultó excepcional, puesto que en la Navidad de 2010, cuando Kate Middleton ya se había comprometido con el príncipe Guillermo y faltaban cuatro meses para su boda, ella pasó las fiestas con sus padres, no con su futura familia política.

Por otra parte, también se ha dado a conocer que Ragland no vivirá con los Sussex en su nueva residencia de Windsor, a algo menos de una hora de Londres, que están acondicionando para mudarse cuando nazca su primer hijo. En un principio la pareja iba a vivir dentro del palacio de Kensington, en el centro de Londres y donde también residen Guillermo y Kate con sus hijos, en una zona que se ha en una de las residencias del complejo, reformada por más de 1,5 millones de euros.

Sin embargo, hace pocas semanas se supo que finalmente los Sussex se marcharían a Windsor, donde se casaron y donde hay diversos apartamentos y casitas disponibles dentro de los terrenos del castillo. Así, su hogar desde "principios del próximo año", tal y como comunicó el palacio, será Frogmore House, donde ya vivieron Eduardo VIII y Wallis Simpson. Ragland tendrá allí habitaciones para pasar el tiempo que desee, pero se descarta que viva con ellos.