Madonna y Lady Gaga ponen fin a años de rivalidad

Cd. de México.

La "Reina del Pop" compartió en su cuenta de Instagram una fotografía en la aparece abrazada con la cantante, quien sostiene el Óscar a Mejor Canción Original que ganó en la gala del domingo pasado.

"No te metas con las mujeres italianas", publicó Madonna.



La postal corresponde a una sesión que hicieron para la revista TIME de la fiesta posterior a la entrega de los premios del cine, organizada por la intérprete de "La Isla Bonita".



La polémica entre las cantantes surgió en 2011, cuando los seguidores de Madonna señalaron que la canción de Gaga "Born This Way" era muy parecida a su tema "Express Yourself", lanzado en 1989.



En una entrevista para ABC, Madonna expresó sentirse superior a Gaga.



"Ella es inferior", dijo la estrella en la emisión.



Gaga se refirió a dicha diferencia en 2017, en su documental de Netflix Gaga: Five Foot Two.



"La cuestión entre Madonna y yo es que yo siempre la he admirado, y la seguiré admirando sin importar lo que piense de mí. Pero yo soy italiana y de Nueva York, así que si tengo un problema, te lo digo en la cara.



"Sin importar cuánto respeto tenga por ella como artista, nunca voy a entender el que no se haya atrevido a mirarme a los ojos y decirme que era inferior o lo que sea. Decir que soy un pedazo de mierda a través de los medios es como pasarme una nota en la escuela a través de un amigo", dijo Gaga.



Un año antes, en 2016, la protagonista de Nace una Estrella, rechazó la idea de que la compararan con Madonna por tener historias similares, durante una entrevista en la radio Beats 1 con el DJ Zane Lowe.



Madonna destacó que una de las frases que utilizaba la intérprete de "Alejandro" en las presentaciones de la película era una copia de lo que ella decía hace 30 años.