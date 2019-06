Madonna: Harvey se me insinuó sexualmente

Cd. de México.

Madonna admitió que fue acosada por Harvey Weinstein a raíz de que trabajaron en el documental En La Cama con Madonna, producido por la empresa del magnate, Miramax, en 1991.



"Harvey cruzó algunos límites y se me insinuó sexualmente".



"Él estaba casado en ese momento y no le daba el interés necesario", declaró.



La Reina del Pop dijo que estaba consiente de que en ese momento ella formaba parte de su negocio y que pensaba la gente soportaba esos tratos por el poder que tenía, y aceptó que se alegró cuando salieron a la luz las acusaciones en su contra, en 2017.



"Cuando ocurrió, dije: 'por fin'. No me alegro de que entre a la cárcel. Eso no es bueno para el karma. Pero sí fue bueno que alguien que había abusado de su poder durante tantos años fue llamado a declarar", detalló.