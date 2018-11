Macron reconoce que Brasil es traba para acuerdo de la UE

Buenos Aires.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, reconoció hoy que los resultados de la elección presidencial en Brasil frenó las negociaciones para un acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercado Común del Sur (Mercosur).

"Ha habido un cambio político importante en el Mercosur, más bien el Mercosur tiene que plantearse el impacto de este cambio", afirmó Macron en una conferencia de prensa conjunta con el presidente argentino Mauricio Macri.

Ambos mandatarios sostuvieron este jueves una reunión bilateral en la Casa Rosada, en vísperas de la Cumbre del Grupo de los Veinte (G20) que comenzará mañana en esta capital.

En referencia al frustrado acuerdo Mercosur-Unión Europea que se ha negociado durante décadas, Macron explicó que él no puede promover ahora pactos con gobiernos que no quieren cumplir el Acuerdo de París en materia de cambio climático.

Se refirió así al presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, quien asumirá con una agenda conservadora similar a la del estadunidense Donald Trump, quien ha advertido que no cree que el cambio climático sea un problema a atender.

"No soy favorable a firmar acuerdos amplios con potencias que no respetan el Acuerdo de Paris... con países que dicen claramente que no lo respetarían", aseguró Macron.

Al margen del cambio del contexto geopolítico en la región, consideró que con Argentina sí se puede avanzar porque "sigue un rumbo claro en torno al cual podemos construir un foro de beneficio mutuo".

En ese sentido, Macron ratificó su apoyo a las reformas, basadas en un fuerte ajuste del gasto público, aplicadas por Macri a partir de la crisis económica que estalló este año en el país sudamericano.

Macri, por su parte, agradeció el respaldo que Francia le dio a Argentina para que el Fondo Monetario Internacional le prestara 57 mil millones de dólares con el fin de sortear la crisis.

Los dos mandatarios llegan a la Cumbre con crisis interna, en el caso de Macri de índole económica, ya que Argentina enfrenta una crisis que incluye devaluación, inflación, recesión, endeudamiento récord y aumento de la pobreza.

Macron, en tanto, ha enfrentado en las últimas semanas protestas históricas contra las políticas económicas de su gobierno, movilizaciones que ya han dejado muertos y heridos.