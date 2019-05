MacKenzie donará la mitad de su fortuna a caridad

Cd. de México.

MacKenzie Bezos, ex esposa de Jeff Bezos, dueño de Amazon, se comprometió a donar la mitad de su fortuna, a la iniciativa "Giving Pledge", encabezada por Bill Gates y Warren Buffett.



Además de MacKenzie, 19 personas más se unieron a la campaña que tiene como objetivo que las personas más ricas del mundo donen la mitad de su patrimonio.



"Cada uno de nosotros viene con los regalos que tenemos para ofrecer por una serie infinita de influencias que quizás nunca podremos entender", compartió la ex esposa del magnate.



"La vida me ha dado muchos regalos, tengo una cantidad excesiva de dinero para compartir. Mi enfoque sobre la filantropía seguirá siendo reflexivo, tomará tiempo, esfuerzo y cuidado", agregó.



La fortuna de MacKenzie está valuada en 36.6 mil millones de dólares, obtenidos gracias a su participación en Amazon.



Otros millonarios que se sumaron a la iniciativa son Brian Acton, cofundador de Whatsapp; Paul Sciarra, cofundador de Pinterest y Brian Armstrong, CEO de la empresa de criptomonedas Coinbase.



El ex esposo de MacKenzie, Jeff Bezos, no se sumó al compromiso.