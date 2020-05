Lyn May revela que tuvo un romance con Juan Gabriel

Lyn May es tendencia y ahora porque aseguró haber tenido un romance con Juan Gabriel cuando todavía él era un cantante desconocido.



La vedette confirmó lo que hace unos días un reportero aseguró que ella y el Divo de Juárez tuvieron sexo, pero que él la había utilizado.

"Pues sí, yo fui la primera, pero es que a mí me utilizó porque para que lo grabaran en la compañía, él tenía que ser hombre, porque el público de Juan Gabriel eran puras niñas", aseguró Lyn para las cámaras de "Suelta la sopa".

"Y luego me fui a México (Ciudad), y se fue conmigo, llorándome porque no tenía ni para comer y así se quedó conmigo hasta que le pegaron dos canciones. Yo dormí meses con Juan Gabriel".

La actriz de "Tívoli" y "Bellas de noche" explicó que el compositor de "Amor Eterno", "Querida", "Hasta que te conocí", entre muchas más, le acariciaba las piernas que con ella sí le funcionaba "el pajarito".

Sin embargo, lo que sí desmintió fue haber tenido una hija con él, como se había rumorado.

"Ah, cómo chi... con eso, la verdad no. Juan Gabriel no tuvo hijos, me cierro la vagina para toda la vida si Juan Gabriel tuvo un hijo, lo puedo jurar", comentó.

También explicó que el éxito de "Te sigo amando", estuvo inspirado en ella y que fue el mismo cantante que se la llevó para que la escuchara.

"Me la puso en el camerino, con plumón y así muy grande. Yo fuí la musa de Juan Gabriel cuando él no era Juan Gabriel", finalizó.