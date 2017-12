Lyn May quiere relación amorosa con Maluma

Lyn May, la vedette de 65 años reveló a medios de comunicación que le gusta el trabajo del cantante colombiano Maluma, y no sólo eso también le gustaría sostener una relación amorosa con él.

Pese a la diferencia de edades, Lyn May dijo sentirse atraída por el físico del cantante de tan sólo 23 años de edad.

“Quiero verlo para que me haga una canción que diga: Maluma quiere a Lyn May o Maluma quiere con Lyn May. Me encanta Maluma, le mando un beso, Maluma te quiero”, señaló la vedette