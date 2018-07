´Lustra´, su vida

viviana.cervantes@elmanana.com

Un cepillo de cerdas suaves y un bote de cera se convirtieron en los mejores amigos de Juan Rosales Fernández desde hace 40 años cuando comenzó a limpiar zapatos, las ganas de sacar adelante a su familia lo convirtieron en un lustrador de calzado profesional mejor conocido como "Boleador", oficio que realiza en la plaza principal de la ciudad.

"Yo tengo radicando aquí en Reynosa 47 años, llegue trabajando a la obra pero después me lastimé y ya no pude seguir, presionado por mantener a mi familia tuve que aprender a limpiar zapatos, en aquel momento aquí era un pueblo pequeño y me fue fácil agarrarle cariño".

Fue por 1970 cuando él comenzó a sacarle el brillo a las botas, zapato de vestir e informal que portaban los que salían a pasear o a trabajar, tiempos que le permitieron llevar el sustento a casa para su esposa y 3 hijos "Eran tiempos buenos cuando venían las personas al centro a disfrutar con sus familias, ahorita aunque las personas siguen viniendo y el turismo, ya no es lo mismo de antes".

Del 2000 para acá...

Rosales Fernández recuerda que antes del año 2000 había por lo menos 42 lustradores de calzado profesional, contra los 20 que continúan en este oficio, la salida de sus compañeros se debe a la falta de clientes "Cuenten las sillas que están cerradas para que vean que los boleros han desaparecido, no por falta de voluntad, sino de trabajo, ellos se han ido a buscar trabajo a maquiladoras y los que son más jóvenes a la obra".

Explicó que limpiar zapatos cuesta entre los 20, 25 y 30 pesos, en un día común el recurso con el que cuenta ronda entre los 100 pesos "Antes venían muchas personas del Valle de Texas, lo que era viernes, sábado y domingo, no nos dábamos abasto, ahora si en el día hago unas 5 boleadas es mucho, me doy por bien servido".