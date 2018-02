Lupita Nyong'o producirá "Born a Crime"

La actriz méxico-keniana Lupita Nyong'o llevará al cine "Born a Crime", libro del comediante Trevor Noah que aborda su infancia en la época del apartheid sudafricano.



Nyong'o producirá y coprotagonizará esta historia, en la que interpretará a Patricia Noah, madre de Trevor.

La actriz, ganadora de un BAFTA, un Globo de Oro y un Óscar por su papel en 12 Años Esclavo, anunció el nuevo filme en Twitter.



"Cuando leí 'Born a Crime", de Trevor Noah, no podía dejar el libro. Estoy emocionada de anunciar que protagonizaré y produciré su adaptación como largometraje", señaló.



Éste será el segundo proyecto como productora de Nyong'o tras el documental In My Genes, que también dirigió, sobre la discriminación de la gente de color.