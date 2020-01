Lupita D´Alessio revela que no le gusta que le digan Leona Dormida

Lupita, la madre de tres hijos, no duda en regañar. "¡César! No dejes los tenis tirados en cualquier lado". Con el dedo señala el piso junto a la mesa en donde están los tenis de su hijo menor, quien es en realidad ya un adulto de 28 años que, sin embargo, obedece sin protestar. Lupita, la mujer que se ha casado cinco veces, no duda en aceptar que mintió.

"En esa época de mi carrera, yo decía que primero era madre y luego artista. No es cierto. Preferí ser artista primero y luego madre".

Con los ojos congestionados mira el recorte de periódico de EL UNIVERSAL en el que, en 1981, habló en una entrevista de aquel primer divorcio, el de Jorge Vargas. Lupita, la cantante que cumple 50 años de carrera y prepara un concierto de festejo en la Arena Ciudad de México en mayo, mira otra foto que publicó EL UNIVERSAL, pero de mucho más tiempo atrás, de 1971. Se ve a sí misma como una joven, casi una adolescente, y mueve la cabeza de izquierda a derecha. "No, no, no", repite como si fuera un mantra.