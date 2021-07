¿Luisito Comunica y el Escorpión Dorado no se llevan bien?

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 27 .- "A ver, es que no me sentí cómodo cuando me entrevistó el Escorpión Dorado, meramente porque su estilo no me gusta nada. A ver, ojo, Alex Montiel es mi amigo y nos llevamos chido, nos vemos relativamente seguido, todo bien. Alex Montiel todo chido, pero el Escorpión, como tal, a mí no me gusta. De que neta íbamos en el coche y el we: "Señor, es usted un pen..., ¿o no, Luisito? Dile que es un pen..." y yo de no, yo no le voy a decir. Perdóname, pero no. No es mi estilo. No es lo mío", dijo "El Pillo" sobre la ocasión en que convivió con el personaje del hermano del "Werevertumorro".

Sin embargo, Luisito aclaró que Alex Montiel es su amigo "y nos llevamos chido".