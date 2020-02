Luisito Comunica no pretende convertirse en actor

El youtuber Luisito Comunica dice enfático que no pretende convertirse en actor, luego de su participación en la cinta Sonic, en la que da voy al popular personaje emanado de los videojuegos, y que llega a los cines el próximo 14 de febrero.

En entrevista con Notimex, el comunicador, famoso por los video de sus viajes alrededor del mundo, platica que se integró al proyecto de Sonic por invitación de la producción y luego de un casting fue elegido para dar voz al personaje del videojuego, que ahora llega al cine bajo la dirección de Jeff Fowler en la que actúan Ben Schwartz, quien hace la voz del personaje animado, y Jim Carrey, quien da vida al villano Dr. Robotnik.

Luisito afirma que desde que supo que podría participar en la película "me encantó, porque conozco el juego desde niño. De hecho, el día de la función de la premier, mi papá me acompañó y, para mi sorpresa, me llevó un muñequito de Sonic que encontró en el que era mi cuarto. Fue muy bonito, porque ni me acordaba de la existencia de ese juguete".

El youtuber expresa que tiene mucha curiosidad de cómo va a funcionar la película, "porque creo que "Sonic" es un personaje que ubican muy bien espectadores de mayor edad, no tanto chavos más pequeños. Me intriga saber, si los más chicos se encariñarán también con el personaje".

Dice Luisito que más que preocuparle que va a decir la gente de que él haga la voz del popular erizo, "me interesa que la gente se divierta, que no sientan que es mi voz, eso es lo menos importante. Quiero que ven la peli, que les guste y se diviertan", comenta.

Respecto a las características de "Sonic", Luis Arturo Villar, nombre real del youtuber, dice que se identifica con el personaje, "sobre todo en lo sarcástico, irónico y a la vez es muy inocente. Cree que es muy listo, pero confía demasiado en la gente, y en eso nos parecemos".

Por eso es tan atractivo el antagonismo que se da entre "Sonic" y el "Dr. Robotnik", que es un malvado. Respecto a si a partir de su incursión en el doblaje, tiene planeado convertirse en actor, Luisito dice que no cree que esto vaya a suceder. "El proyecto me gustó muchísimo, me divertí, pero no me enfocaré en esto", dice enfático.

Sin embargo, comenta que si sale otro proyecto lo tomaría, pero sin dejar las cosas que hace.