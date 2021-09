Luis Gerardo Méndez hará reír junto a Wahlberg y Hart

El actor se sumará a la comedia Me Time, que prepara Netflix y que contará con otras figuras, como Regina Hall, y la dirección y escritura de John Hamburg (Why Him?). "Estoy muy contento, seré parte de esta película. Boogie Nights es de mis películas favoritas, así que trabajar con Mark es un sueño.

"Y Kevin Hart es un geniecillo de la comedia y es una bala, tiene una agilidad importante. De pronto estar en el set con él, poder responder a esa velocidad, además, en un idioma que no es el mío, es un gran reto", compartió Méndez, en entrevista por videollamada. Me Time contará la historia de un padre de familia (Wahlberg) que ahora se encuentra en casa con tiempo suficiente para sí mismo por primera vez en la vida, sin hijos ni esposa, así que reconecta con un viejo amigo (Hart) de la infancia para lanzarse a una salvaje aventura. Mientras comienza el rodaje de este proyecto, la estrella de Club de Cuervos no tiene tiempo ni de respirar. Viene el estreno de la tercera temporada de Narcos: México y el debut de Los Enviados, serie dirigida por Juan José Campanella. También será el presentador de la octava gala de los Premios Platino del Cine Iberoamericano.

"Me toca ser el conductor. Estoy honrado, emocionado, espero que sea divertida, creo que nos queremos reír, que sea divertida, no tan solemne, reírnos de lo que nos ha pasado este año, celebrar no solamente el cine o la televisión, sino la vida. "Creo que todos los que vamos a acudir somos personas muy distintas a las de hace dos años", reflexionó el protagonista de Nosotros los Nobles. Los Platino tendrán su fiesta el domingo 3 de octubre en Madrid. Acompañará al mexicano en la conducción la actriz española Juana Acosta.

"Muy emocionado de conducir con Juana. Nos conocimos hace unos años en Madrid, precisamente en unos Premios Platino. Estamos buscando el tono donde nos encontramos en el sentido del humor, que siempre es difícil al ser de países distintos, pero vamos bien". Sabedor de que la conducción no es su fuerte, el actor confía en que su experiencia con otras ceremonias similares le ayude a salir avante. Reconoce, eso sí, el valor que tiene esta fiesta del audiovisual iberoamericano, tanto para los creadores como para el público. "Una de las funciones de estos premios es generar puentes entre las distintas industrias, que los españoles estén más expuestos al cine mexicano, que los argentinos vean más series españolas, y eso se logra.

"Pero también son unos premios que nos permiten a todos nosotros, como creadores, hacer un networking, conocer gente que tiene otras maneras de pensar o acercarse al trabajo", indicó. En esta edición de los premios, los trabajos más nominados son la guatemalteca La Llorona, de Jayro Bustamante, y la colombiana El Olvido que Seremos, de Fernando Trueba.