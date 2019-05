Luis Enrique seguirá ausente de España por problemas familiares

Madrid, España.

Luis Enrique Martínez, seleccionador español, ha confeccionado la convocatoria para los dos próximos partidos de clasificación a la Eurocopa 2020, pero no dirigirá los entrenamientos ni los partidos frente a Islas Feroe ni Suecia por el grave problema familiar que sufre.



José Francisco Molina, director deportivo de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), confirmó ante la ausencia de Luis Enrique en la rueda de prensa de la convocatoria, que el seleccionador seguirá en el cargo, no han contactado con ningún entrenador y no puso plazo a su regreso.



"El seleccionador Luis Enrique no ha podido estar por el mismo motivo por el que tuvo que abandonar la concentración en Malta y no pudo dirigir el partido, tampoco estará durante la concentración ni en los dos próximos partidos", aseguró en rueda de prensa.



Hasta el momento no se sabe qué tipo de problema está pasando el estratega español, pero al parecer es algo delicado.