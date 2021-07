Luis Enrique pide tiempo para formar un equipo ganador con España

Madrid, España.

El entrenador de España, Luis Enrique Martínez, indicó en la rueda de prensa previa al primer partido de clasificación para la Eurocopa 2020, que jugarán este sábado ante Noruega en Mestalla, que desde su llegada al cargo el objetivo es configurar un bloque ganador que vuelva a luchar por los títulos.



El técnico aseguró que en las tres últimas fases finales no consiguieron "ni de lejos" lo que esperaban y que la recomposición de la selección exige "tiempo, ir probando jugadores y de buenos resultados".



"Me encantaría tener un once y veintitrés futbolistas fijos siempre, pero este proceso es largo porque esta evolución no se hace en una semana", agregó.



"Ahora vienen partidos oficiales y no se hacen pruebas porque hay que conseguir resultados y llevar a la selección a la siguiente fase de competición", indicó.



"En las tres últimas fases finales no hemos estado cerca de lo que queríamos. Llámalo relevo generacional o como quieras, pero eso lleva tiempo", indicó.



También indicó que tratan de configurar otro bloque ganador para poder ganar títulos y que en el proceso de tratar de conseguirlo es donde ahora se encuentra.



Preguntado por las numerosos novedades que hay en esta última convocatoria, Luis Enrique afirmó que ha visto a gente con gran rendimiento que puede tener un espacio y a los que quiere ver.



"He escogidos a los veintitrés que considero están mejor y a partir de ahí ya veré como se desenvuelven tanto aquí como en sus equipos", prosiguió el técnico asturiano.



"De donde venimos, hay que crear una nueva selección. Hay que conseguir que con buenos resultados los jugadores tengan peso y eso solo se consigue con tiempo y victorias", reiteró.



Sobre Noruega, el preparador asturiano aseguró que es la típica selección del norte de Europa, con un poderío físico superior al de España.



"No pierden mucho tiempo en la elaboración, exhiben un juego directo, con buenas incorporaciones de los laterales, cuentan con dos buenos delanteros y su jugador más decisivo es Joshua King. Intentaremos minimizar su mejor arma que es el contragolpe", apuntó.



El seleccionador informó que Marco Asensio está disponible tras recuperarse de un golpe en el gemelo y reconoció que al valencianista Dani Parejo lo ve jugando de interior en su esquema, a pesar de que se desenvuelve como pivote en su equipo.



"Parejo puede jugar de interior. Voy a seguir con el 4-3-3. Es un pivote, pero con el nivel que tiene y sus condiciones puede jugar de interior perfectamente", explicó.



A pesar de que España ha logrado estar en todas las fases finales de los últimos grandes torneos, Luis Enrique comentó que no va a ser fácil volver a hacerlo y que este sábado van a necesitar del apoyo de la afición.



"Que seamos una de las selecciones mas consistentes en las fases de clasificación es parte del pasado. Me gustaría ver un estadio lleno, porque en algún momento, espero que pocos, vamos a necesitar apoyo. Me gustaría encontrar esa química con nuestra afición, es básico y fundamental para llegar a la siguiente fase", concluyó.