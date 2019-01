Luis Bonilla ya puede jugar

El refuerzo colombiano del Atlético Reynosa, Luis Bonilla, está listo para jugar si su técnico así lo desea. La directiva fronteriza informó que el futbolista sudamericano ya fue registrado en la Liga Premier por lo que podrá ser convocado este fin de semana para viajar a Colima.

Bonilla tiene muchas ganas de debutar con su nuevo club, pero dice que será paciente ya que sus compañeros han venido haciendo un buen torneo.

"Estoy muy contento, venía esperando tres fechas sin jugar y gracias a Dios ya se dio mi registro, ya estoy listo para empezar pero tengo que estar tranquilo, la oportunidad se que va a llegar y cuando llegue la tengo que aprovechar", afirmó el mediocampista, quien viene recién desempacado del futbol de su país, pero pertenece a los Tigres de la UANL.

"Me fui a préstamo un año a Primera en Colombia (Patriotas Boyacá) gracias a Dios se dio la oportunidad de volver pronto y quiero hacer las cosas bien para seguir avanzando y lograr los objetivos que tengo", explicó el joven de apenas 21 años de edad.

En el entrenamiento de este martes se le vio con una gran actitud, peleando a muerte cada pelota y siendo de los primeros en los trabajos físicos pues sabe que si quiere jugar, se tendrá que ganar el puesto.

"Claro, se que me toca entrenar muy duro para que llegue la oportunidad, estoy muy contento aquí por como me han acogido y eso es muy bueno para adaptarme bien", comentó entre risas mientras sus compañeros le hacían algunas bromas.

Se hablan muy buenas cosas de este colombiano que llegó sorpresivamente cedido a préstamo, como extranjero estará obligado a demostrar su calidad cuanto antes.

"Me gusta jugar por izquierda o por derecha, por cualquiera de las dos bandas me siento bien, me gusta mucho buscar el uno contra uno, soy muy fuerte en velocidad, me caracterizo por desbordar y mandar muchos centros", comentó acerca de las cualidades que lo trajeron al futbol mexicano.

Luis Bonilla ya vivió los partidos desde las tribunas y la afición de Reynosa lo contagió, ahora solo espera entrar a la cancha para ganarse sus aplausos.

"La gente apoya mucho y canta, están gritando, animando al equipo y eso es muy importante para uno que está en el campo", finalizó.