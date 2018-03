Ludwika Paleta recibe halagos por fotografías en traje de baño

Ludwika Paleta consintió a sus seguidores en Instagram por un par de fotografías que compartió en traje de baño.



La actriz de 39 años subió a su cuenta dos instantáneas en las que luce un sexy atuendo que generó varios halagos por parte de sus fans, quienes lanzaron piropos a su figura y al azul de sus ojos que hacen juego con el mar que se observa en la fotografía.



“Sé feliz por este momento. Este momento es tu vida. Be happy for this moment. This moment is your life. O.Khayyam”, escribió Ludwika en una de las imágenes.



“Todo lo que soy o anhelo ser, se lo debo al Ángel de mi madre”, escribió en la segunda foto que casi llega a los 60 mil “me gusta”.

En mayo del año pasado, Ludwika Paleta se convirtió en mamá de los mellizos Bárbara y Sebastián.