Lucran con plaza pública

Río Bravo, Tam.- No hay respuesta a madres de familia que no se explican a estas alturas y con el cambio de gobierno porque la plaza de los enamorados oficialmente registrada como Ignacio Zaragoza, continúa siendo concesionada a un particular, tampoco de la regidora comisionada en parques y jardines en virtud de que se sigue lucrando con la misma.

La situación es la misma, es decir que la plaza conocida también como de los enamorados, el manejo es similar al de tiempos pasados, denuncio madre de familia Maria "N", ya que hasta se sigue cobrando por los entrenamientos.