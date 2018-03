Lucran con Coepris 6 de sus empleados. Cometen extorsión y fraude, ‘charoleando’

"Hay diferentes investigaciones y diferentes giros, por eso tuvimos que firmar el convenio anticorrupción con los órganos de la Contraloría y el Observatorio Ciudadano”. Gloria de Jesús Molina Gamboa, secretaria de Salud de Tamaulipas

Cd. Victoria, Tam.- Acusados de extorsión, fraude y corrupción, seis trabajadores de la Secretaría de Salud de Tamaulipas pertenecientes a la Comisión Estatal para la Prevención de Riesgos Sanitarios (Coepris) son investigados por la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción, reveló la secretaria de Estado Gloria de Jesús Molina Gamboa.

“Sigue en proceso la investigación, efectivamente está en proceso legal en estos momentos, ya no está en nuestras manos; lo que siempre nos piden es no comentar para no entorpecer las investigaciones”, dijo.

Extraoficialmente se habla de 3 millones de pesos que dejaron de ingresar al Estado a causa de estos seis funcionarios de Coepris.

“Hay diferentes investigaciones y diferentes giros, por eso tuvimos que firmar el convenio anticorrupción con los órganos de la Contraloría y el Observatorio Ciudadano, son más o menos seis las personas que están involucradas”, agregó.

Molina Gamboa se negó a señalar la etapa en la que se encuentra el proceso o si los investigados ya habían sido presentados ante un juez de Control.

“El proceso se inicia cuando tú identificas una irregularidad, la Coepris identificó esta irregularidad y la notificó a la Contraloría, la Contraloría inicia el proceso”, comentó.

“Es muy importante mencionar que la recaudación a partir del inicio de la administración ha ido mejorando, porque se han hecho estos controles y la gente ya hace lo que tiene que hacer”, puntualizó la secretaria de Salud de Tamaulipas.

---

Unas fichitas

>Serían denuncias anónimas las que delatarían el cobro de licencias sanitarias comerciales sin la expedición de recibos del Gobierno del Estado, o de extorsión con amenazas de clausura a un negocio si no se pagaba cierta cantidad al inspector de Coepris.

>Los hechos se registrarían principalmente en los municipios de la zona conurbada de Tampico-Madero-Altamira y en los municipios fronterizos de Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros.