Lucía Méndez y "El Puma" aclaran malentendido 35 años después

CIUDAD DE MÉXICO.

"El Puma" compartió que esta telenovela iba a ser la primera que realizaría en México, que incluso no había firmado contrato porque al presidente de Televisa de ese entonces Emilio Azcárraga Milmo, le bastaba la palabra de la gente, y estaba tan emocionado de hacer ese trabajo que ni siquiera leyó el libreto antes de aceptar.

"Vamos a Acapulco y este muchacho que estaba contigo, que estaban de amores ustedes dos - pregunta Lucía que si se refería a Salvador Pineda y "El Puma" contesta - el manager que yo tenía Marcely me decía, 'mira, la novela realmente es de ella', a lo que le contesté, 'todas las novelas son de las mujeres, el galán va a acompañando, pero las protagonistas son de las mujeres'", recordó el cantante.

Pero fue tanta la insistencia de su exmanager en este punto, que decidió hablar con el productor de la telenovela Ernesto Alonso, para pedirle que hiciera algunos arreglos para su personaje y que resaltará más y dice que él le dio una respuesta tajante.

"'La haces o no la haces', entonces cuando me pone entre la espada y la pared digo, bueno no la hago, me voy".

Entonces Lucía aclaró que en ese momento ella ya no tenía ninguna relación con quien manejaba la carrera de "El Puma" y que en el momento que éste decidió dejar el proyecto, de inmediato tuvo la seguridad que su entonces manager del venezolano había sido el responsable de esa decisión.

"El papel tuyo era extraordinario, tan así que viste a Antonio Lombardo, el papelazo que hizo Andrés García; y cuando te fuiste sentí que había sido Marcely, porque habíamos sido novios, terminamos, no nos volvimos a ver, él estaba como resentido conmigo, estaba muy dudoso de que tu papel fuera menos que el mío y no, definitivamente Antonio Lombardo es un papel extraordinario, con una novela que terminó con 100 puntos de audiencia, no tienes idea de cómo lloré cuando te fuiste", dijo Lucía.

Dice que la vio tan mal Ernesto Alonso, quien también estaba desconcertado, que al otro día le encontró quién entrara en su lugar y fue el galán del momento Andrés García; a lo que "El Puma" le respondió que no estaba enterado de nada de esto y se lo agradecía.

"Nunca supe esto, ahora me estoy enterando de toda esta verdad que yo necesitaba escuchar, porque es una espada que yo tenía clavada en mi corazón, porque yo jamás despreciaría ni a ti, ni a ninguna actriz mexicana", expresó el cantante.

Lucía le comentó que Azcárraga estaba muy molesto con él y "El Puma" le contó que cuando llegó a Miami consiguió el teléfono del presidente de Televisa, quien se encontraba de vacaciones en Grecia, y cuando trató de explicarle sus razones para abandonar "Tú o nadie", éste simplemente le contestó, "no me expliques nada, te metiste conmigo y te chin... y me colgó, de inmediato pensé 'se me cerró México, Dios mio'".

José Luis Rodríguez dice que lamentó tanto esto, porque México era el trampolín para impulsar la carrera de cualquier artista latinoamericano; entonces pidió disculpas de haber hecho esto y reconoció que sí había sido influenciado.

"México perdón, nunca quise herirte, perdóname", expresó "El Puma".

Es que desde un principio el cantante dejó en claro que esa entrevista sería de lo más sincera y frontal, el cantante le dijo a Lucía que ahí no estarían representando unos personajes, que sólo serían ellos mismos y nada más, además de aclarar que él no era periodista, que esa conversación era para saludarse porque a veces se ven trabajando pero nunca platican y Lucía explicó que desde 1985 jamás habían cruzado palabra.

Entonces hablaron de que han hecho durante el confinamiento, ambos comentaron que prepararon un libro sobre su vida, lo importante que han sido los amigos para sobrellevar el encierro, la religión y hasta la nueva etapa que Lucía está por vivir, el convertirse en abuela.

"El asunto de ser abuela es no sentirse abuela", le aconsejó "El Puma" a Lucía.