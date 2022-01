Lucía acertó

Las declaraciones de Madonna en el documental revelaron que la pasó mal en uno de sus conciertos. "Me mentiste -le dice a su equipo- me dijiste que no habría nadie del medio en las primeras filas y estaba lleno de ellos, se sentaron ahí dándome sus miradas sucias y con los brazos cruzados. Me han amargado, se sentaron ahí con los brazos cruzados, me distraía y fue tan deprimente. Tener dos filas de personas actuando como si no se estuvieran divirtiendo, había tres filas de pendejos", dijo.

Las declaraciones fueron relacionadas con lo declarado por Lucía, quien en 2016 dijo que la reina del pop se había molestado con ella porque no se puso de pie en un concierto en Miami.

"Traía la rodilla lastimada. A ella le molestaba que yo estuviera sentada con mi marido. ´Soy Madonna, cómo te atreves a hacer esto´. Desesperé a Madonna", dijo La Méndez.