Luchará contra Catalina Creel

Ciudad de México.

Ni aunque sea una mujer poderosa y manipuladora, Catalina Creel (Paz Vega) podrá librarse de su némesis, interpretado por Osvaldo de León en la nueva versión de Cuna de Lobos.

"Catalina es una villana protagonista, pero los antagonistas no necesariamente son villanos y precisamente yo no lo soy, aunque busco a toda costa impedir que ella cumpla sus cometidos", explicó.

SERÁ PERIODISTA

Como el periodista Luis Guzmán, el actor buscará a toda costa sacar a la luz las acciones de Creel.

"Él la va a estar atacando porque es su trabajo. Al principio estoy obsesionado con ella y el tráfico de diamantes, pero poco a poco se volverá una situación más personal y peligrosa.

"Mi personaje es casi detective, pero también es muy terrenal. Debe trabajar porque tiene un hijo con síndrome de Down", expresó De León en entrevista.

Pese a enfrentarse en la ficción, De León reconoció que trabajar con Vega ha sido muy agradable.

"Es una actriz bastante profesional, con grandes tablas y viene de las grandes ligas, pero en el set es muy amable. Cuando he requerido su opinión de mi trabajo, me escucha.

"Me dijo que soy muy disciplinado y eso para mí significó mucho", señaló Osvaldo.

SIEMPRE ACTIVO

Tras su último melodrama en México (Sin Tu Mirada), el histrión, que radica en Los Ángeles, ha dedicado parte de su tiempo a levantar filmes con su casa productora, Golden Ceiba Productions.

"He trabajado fuera del País y me he dado cuenta de que no le pedimos nada a los actores internacionales. Lo pudimos ver en los Óscares: hubo mucho talento, pero específicamente en los mexicanos.

"Nosotros tenemos talento. Si deseamos algo, lo podemos lograr, simplemente es creer en nosotros. No por nada ya hay mexicanos que le están pegando a lo alto a nivel mundial.