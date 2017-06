Luchan porque los ‘no nacidos’ sean tratados con dignidad

McAllen, Tx.- El procurador general de Texas, Ken Paxton, instó a la Corte Federal de Apelaciones del 5o Circuito a anular la decisión de una corte de distrito que detuvo la implementación de las nuevas normas para el estado sobre la disposición humanitaria de restos fetales.

Las normas del Departamento de Texas de Servicios de Salud Estatal requieren que los proveedores médicos traten los restos fetales con dignidad a través del entierro o la incineración.

Antes de estas normas se podían deshacer de los restos fetales descargándolos en alcantarillados, incinerándolos o enviándolos al basurero público.

“El dictamen de la corte de distrito en contra del Estado de Texas, emitido en diciembre de 2016, contiene múltiples errores de hecho y ley y contradice el precedente de la Corte Suprema”, informó el Procurador Paxton en el escrito legal dirigido al 5o Circuito.

“La Corte Suprema de Estados Unidos ha mantenido repetidamente que un estado ‘puede expresar un respeto profundo por la vida de los que no nacieron,’ y es permitido adoptar medidas para demostrar respeto por esa vida siempre y cuando dichas medidas no son un ‘obstáculo considerable’ al acceso del aborto”, añadió el Procurador.

Recientemente, la Legislatura de Texas promulgó la ley SB 8, que crea un capítulo en el Código de Texas de Salud y Seguridad que gobernaría la disposición de tejidos fetales, muy parecido a las nuevas normas propuestas.

“Texas ha elegido respetar la vida de los que no nacieron al adoptar normas que requieren un tratamiento solemne de los restos fetales, en lugar de permitir que las instalaciones médicas se deshagan de los restos en alcantarillados o vertederos, las nuevas normas son constitucionales, no crean obstáculo para el acceso al cuidado médico, permite cumplimiento a costo bajo, y promueve el interés válido de Texas en respetar la vida de los que no nacieron”, concluyó el funcionario.