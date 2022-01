Luchan contra las drogas

En televisión y en la escuela se enseña que las drogas son peligrosas para la salud. Evitar una adicción en menores de edad siempre ha sido uno de los principales objetivos de campañas contra las drogas. El medio del espectáculo a pesar de tener estas advertencias no se ha librado de las adicciones y a muchos les ha costado trabajo poder recuperarse; muchos recaen una y otra vez así ya hayan tocado fondo.

Estos son algunos de los famosos y sus batallas por superar el infierno que traen las drogas consigo.

Demi Lovato

Demi Lovato ha tenido un camino difícil desde pequeña pues sufrió bulimia cuando aún estaba en Disney actuando para el programa "Sunny, entre las estrellas".

La actriz y cantante tuvo una fuerte adicción al alcohol del cual estuvo sobria desde 2012 hasta 2018 cuando volvió al consumo de drogas.

La cantante tuvo una sobredosis en julio del 2018, tras meses de consumir drogas como marihuana, alcohol, oxicodona y cocaína.

Comentó en su documental "Dancing with the Devil", en el que habla de su pasado con la drogas, agresiones sexuales y otros capítulos oscuros en su vida, que pudo haber perdido la vida, pues tuvo derrames cerebrales, un ataque al corazón y estaba ciega cuando despertó.

Lovato ahora encuentra completamente sobria tras salir de rehabilitación después de que pasara los últimos meses de 2021 en tratamiento.

Aún no se ha revelado el motivo por el cual se sometió de nueva cuenta a rehabilitación, ella sólo explica: "la única forma de estar sobrio es estar sobrio".

Fuentes allegadas a la intérprete de "Cool For the Summer" aseguran que entró por rehabilitación por propia cuenta ya que su plan es hacerlo recurrentemente.

Ben Affleck

El actor Ben Affleck, de 49 años, tiene un pasado con la adicción al alcohol y ha recaído varias veces.

La consecuencia de su consumo de alcohol fue lo que arruinó su matrimonio y puso en duda su profesionalidad como actor.

Affleck estaba casado con Jennifer Garner desde 2005, con quien tuvo tres hijos.

En 2019 estuvo 40 días ingresado en centro de desintoxicación para tratar sus adicciones, en aquel momento él aseguró para el medio TMZ: "Sucede, fue un resbalón. Pero no voy a dejar que me aleje del camino".

Su última recaída parece apuntar a agosto de este año, después de estar con su reciente pareja Jennifer Lopez, ya que el actor fue captado llegando a una clínica de rehabilitación en Malibú, después de abandonar la casa de la cantante.

Robert Downey Jr.

Antes de ser un superhéroe, Robert Downey Jr. estaba profundamente involucrado con las drogas.

Significaban para él un vínculo especial con su padre, pues éste le había ofrecido un porro de marihuana cuando tenía sólo 6 años y desde entonces su vida fue en

De 1996 a 2001 fue arrestado por múltiples conductas delictivas, por ejemplo, conducir a exceso de velocidad en Los Ángeles, posesión de marihuana, cocaína y crack.

Estuvo en prisión en 1999, semanas después de ser liberado fue nuevamente arrestado por negarse a hacer una prueba de drogas.

Para 2000, en Día de Acción de Gracias volvió a ser arrestado en un hotel con anfetaminas y cuatro gramos de cocaína.

No tuvo efecto esto en ninguno de los rodajes en Hollywood, seguía trabajando, tenía todos de su lado, debido a que nunca llegó tarde a las grabaciones y siempre levantaba el entusiasmo de todo el equipo.

Fue hasta 2003 cuando el actor Downey conoció a Susan Levin, una productora ejecutiva, la que lo inspiró para cambiar su vida, y con un ultimátum hizo un programa de 12 pasos para la rehabilitación

Años más tarde vendría el éxito de "Iron Man" y hasta el momento no ha tenido otra recaída.

Drew Barrymore

El padre de Drew Barrymore era un alcohólico, lo que provocó mucha violencia intrafamiliar.

La joven actriz se rodeaba de malas compañías. A los 9 años probó su primera cerveza y cigarro; dos años más tarde ya consumía marihuana y cocaína; así lo expresó en su libro "Little Girl Lost", publicado en 1990.

A los 12 años se internó por primera vez en un centro de rehabilitación, lo que no la ayudó mucho, pues un día robó la tarjeta de crédito de su madre y viajó a Los Ángeles.

Después de eso su madre la llevó nuevamente a rehabilitación, donde estuvo 18 meses. La actriz afirma que eso le dio una disciplina impresiónate y fue para ella un entrenamiento militar, horrible y oscuro que necesitaba.

Afortunadamente, Drew ya no tuvo otra recaída en vez; decidió limpiarse para no convertirse en algo con lo que ella no soñaba.

Ed Sheeran

El famoso intérprete de "Shape of You" comentó que a lo largo de su juventud sufrió muchas adicciones: drogas, alcohol y hasta comida.

Él admite que tiene una personalidad muy adictiva, y que cosas como el azúcar, la comida basura y la cocaína se sienten bien cuando se consumen, pero que acaban con uno mismo.

Sheeran explica que él pudo superar su adicción gracias al apoyo y al amor incondicional de su esposa Cherry Seaborn.

Sasha Sokol

La ex Timbiriche ha confesado que vivió el éxito desde muy pequeña, por lo que se involucró en el mundo de las drogas.

En 1994, reveló su adicción a la cocaína y afirmó que la vida no valía la pena y por ello estaba destruyendo su cuerpo, motivo por el cual se ausentó un año en 1993, ya que estaba en un tratamiento de rehabilitación.

Desde ese entonces la cantante se ha mantenido fuera de las drogas y no ha vuelto a caer en ellas.

Alejandra Guzmán

La hija de Silvia Pinal ha tenido un fuerte problema con las drogas y el alcohol durante toda su carrera.

Incluso ha llegado a comentar que fumaba marihuana e inhalaba cocaína cuando estaba embarazada de Frida Sofía.

Su propia hija ha comentado que creció viéndola en drogas y que tiene malos recuerdos, como cuando su madre fumaba marihuana y le echaba todo el humo en la cara cuando ella tenía tan sólo cinco años.

La Guzmán ha hablado sobre sus excesos en una entrevista para el programa "Venga La Alegría" comento que sí ha tocado fondo puesto que los excesos vienen con el éxito. Pero que ella decidió ponerse a trabajar y a buscar un mejor entorno porque la fiesta siempre iba a estar para ella.