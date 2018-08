Lucha por una ´vida mejor´...

A veces las cosas pueden parecer difíciles, pero si nos esforzamos podemos lograr todo lo que nos propongamos, nos puede ir bien o mal, pero siempre debemos echarle ganas, simplemente hay que arriesgarse, para tener lo que quiere uno, no esperando a que llegue sola la ayuda, uno tiene que levantarse y buscarle . Carlos Martinez Anaya, ejemplo de superación.

, Tam.- Hay mucha gente que sale de su tierra en busca de una vida mejor, dejando muchas veces atrás los recuerdos, amigos y hasta la familia, pero es por estos últimos que se toma la decisión de buscar otros rumbos, para ofrecerles con el tiempo, una mejor calidad de vida, es así como deciden arriesgarse y pasan por muchas situaciones difíciles antes de encontrar la tan ansiada "Vida mejor".

Tal es el caso de Carlos Martinez Anaya, tiene 48 de edad, es originario de San Luis Potosí, llegó a la Villa de Nuevo Progreso en el año de 1990, dejó su tierra con el firme propósito de superarse y ayudar a su familia, pues en donde vivía, no hay suficientes fuentes de empleo. Primero llegó a Matamoros, Tamaulipas a probar suerte, pero desafortunadamente no encontró trabajo en esa ciudad, entonces decidió mudarse a la ciudad de Río Bravo y descubrió la Villa de Nuevo Progreso, en donde de inmediato encontró un trabajo y donde vivir.

Aquí, en la Villa, empezó trabajando en la labor, pizcando bombo u ockra como la conocen en otras partes del mundo, era una labor muy cansada, la cual solo se hacía durante las horas tempranas de la mañana, pero la temporada de esta verdura terminó y de nuevo Carlos se quedó sin empleo.

Pero Carlos no se dio por vencido, así que salió a las calles de Nuevo Progreso y entró a varios lugares a pedir trabajo, pero no encontraba, desesperado llegó a "La Quintana", un centro comercial, el más grande de la Villa en ese entonces, pidió trabajo y le dieron la oportunidad de hacer el aseo de esta gran tienda, así es, empezó de intendencia, le tocaba barrer, trapear y limpiar todo el lugar, lo cual hacía con mucha alegría, gusto y esmero.

Al ver los jefes de Carlos el entusiasmo que tenía al realizar su trabajo, le ofrecieron un cargo más arriba, fue entonces que pasó a ser vendedor en el departamento de música, muy pronto ascendía en los cargos que le daban sus patrones, hasta llegar a ser uno de los encargados de algunos departamentos y codearse directamente con los más altos accionistas de la empresa. Fueron 4 años trabajando en "La Quinta", pues después este lugar por razones que no se saben, quebró, y de nuevo Carlos, tuvo que salir a buscar un empleo, empezar de nuevo.

Así fue como se acomodó en una tortillería y no sólo ahí sino también en diferentes restaurantes como mesero, hasta que a su paso encontró a un buen amigo llamado Rodrigo, quien era gerente de una conocida farmacia en donde le ofreció trabajo como cajero y así comenzó su vida dentro de las farmacias, aprendió mucho durante los 4 años y medio que estuvo laborando ahí, pues lo mandaban a cursos a capacitarse y poco a poco se fue superando.

Ahora Carlos tiene 5 hijos a quienes ha apoyado en todo lo que ha podido, es encargado de una farmacia llamada "PHARMACY MEDICO", en donde lleva más de 16 años trabajando, gracias a la oportunidad que le ofreciera la familia Hernández, a quienes les está eternamente agradecido. En este lugar ofrece todos los días un amable trato, pues es amigable, sonriente y platicador y aunque en el amor no le ha ido muy bien que digamos, siempre trata de dar lo mejor de si:

"Aquí en la Villa de Nuevo Progreso hice mi vida, encontré a mi primera esposa, las cosas no funcionaron, me divorcié, después conocí a otra mujer a la que amo profundamente, las cosas no andan muy bien, pero igual como conseguí un buen trabajo siendo persistente, se que puedo lograr muchas cosas más en lo personal", explicó Carlos.

Asimismo añadió:

"A veces las cosas pueden parecer difíciles, pero si nos esforzamos podemos lograr todo lo que nos propongamos, nos puede ir bien o mal, pero siempre debemos echarle ganas, simplemente hay que arriesgarse, para tener lo que quiere uno, no esperando a que llegue sola la ayuda, uno tiene que levantarse y buscarle, hay que explorar, por eso yo salí de mi zona de confort, mi tierra, para buscar trabajo y superarme, y lo he logrado hasta ahora, Nuevo Progreso es como mi segundo pueblo, amo este lugar que ahora siento como mío", concluyó.

OFRECE. Carlos siempre tiene un buen trato para con los demás.