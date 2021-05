Aunque anunció su retiro de la música en 2006, para dedicarse de lleno a la política, la música lo llamó de nueva cuenta y nunca ha podido dejar eso que ha hecho durante casi toda su vida.

Noticia Relacionada Lucha por su recuperación

El pasado 27 de abril, un día antes de su cumpleaños 71 y una semana después de su accidente, Willie escribió en su cuenta de Facebook.

"Queridos amigos y fans. Siento, no poder responder sus hermosas palabras de apoyo. La noticia de que estoy bien, lamentablemente, no es cierta. Es un largo camino para la recuperación. Gracias por todo lo que me han dado a lo largo de los años. Con la ayuda de Dios volveré".