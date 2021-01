Brie Larson será la protagonista y productora ejecutiva de la serie dramática de Apple TV+, Lessons in Chemistry, basada en la próxima novela homónima Bonnie Garmus, sobre una mujer que lucha por convertirse en científica.

Noticia Relacionada Lucha por ser una científica

En la serie, que podría estrenar en 2022, la ganadora del Óscar interpretará a Elizabeth Zott, quien busca dejar el ambiente doméstico que le imponen las normas sociales de la década de los 60.

De acuerdo con la revista Variety, la trama comienza cuando la protagonista, embarazada sola y despedida de su laboratorio, un trabajo conduciendo un programa de televisión de cocina y se propone enseñar mucho más que recetas a amas de casa ignoradas, y a hombres que de repente escuchan; esto mientras anhela volver a su verdadero amor: la ciencia.

Susannah Grant, nominada a un Óscar por el guión de Erin Brockovich, escribirá la serie y compartirá el rol de productora ejecutiva junto a Jason Bateman y Michael Costigan, a través de su productora, Aggregate Films, que actualmente está a cargo de programas como Ozark en Netflix y The Outsider en HBO.

Esta es la segunda serie de Apple que Larson protagonizará. En 2019 se anunció que la actriz, conocida por su papel de Capitana Marvel, tendría el rol principal en Life Undercover: Coming of Age in the CIA, basada en la autobiografía de la agente de la CIA, Amaryllis Fox.

No obstante, el proyecto ha sido pospuesto debido a la pandemia y a la agenda de la intérprete, quien filma la secuela de Capitana Marvel.