Lucha por indígenas

En busca de brindar apoyo a las comunidades indígenas, la actriz Ofelia Medina formó desde hace 30 años el Fideicomiso para la Salud de los Niños Indígenas de México (Fisanim o El Fideo), para luchar contra la desnutrición y el hambre de más de tres mil personas que han sido desplazadas por la violencia sufrida en sus territorios.

"Desgraciadamente las autoridades municipales, estatales y federales no aceptan que estamos en un estado de emergencia alimentaria, que millones de personas la están padeciendo, y consideramos que es necesario el reconocimiento de esta situación para que gubernamentalmente se haga lo que se debe hacer.

AVANTE EN VARIOS ESTADOS

"No es nuestra responsabilidad esta situación, pero nosotros estamos dando un ejemplo y lo estamos atendiendo gracias a la sociedad civil, a los donativos de las personas", compartió Medina en entrevista.

Con su proyecto, la yucateca ha podido ayudar a comunidades de Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Yucatán, Jalisco y Sonora, lo que la ha hecho sentir muy agradecida, pues asegura poseer un corazón altruista desde niña.

"Desde que tengo uso de razón fui bastante parecida a lo que soy ahora, fui una niña muy privilegiada y pude tener acceso a la vida de una manera generosa, pero desde chiquita me rebelé ante las injusticias.

SU PASIÓN

"Gracias a las comunidades indígenas he aprendido lo que considero más valioso en mi vida: que soy parte de una comunidad y que no soy nada y no valgo nada sin el otro, por más chingona y famosa que sea", expresó la artista de 70 años.

Esa misma pasión la traduce a su trabajo como actriz, formando parte de historias que acrecientan los valores humanos y la cultura mexicana, como el filme No Man´s Land, a estrenarse en 2021, y su próximo documental La Llevada y la Traída, que refleja el ritual detrás de la Virgen de Zapopan, en Jalisco.