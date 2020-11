Lucha otra vez contra la depresión

Guadalajara, Jalisco.

Tras haber padecido coronavirus hace unos meses y aislarse de las redes sociales por periodos intermitentes, J Balvin se pronunció en su cuenta de Instagram para compartir que padece otro episodio de depresión.

"Sí, se que he estado perdido en las redes, como todo ser humano he tenido mis pruebas y en este caso, otra vez me tocó la ansiedad y un poco de depresión, y no me gusta actuar, no me gusta estar fingiendo que todo está perfecto.

"Soy un ser humano como cualquier otro, soy también frágil y muy vulnerable, posiblemente más que muchos de ustedes", platicó el reguetonero a sus 44. 8 millones de seguidores a través de stories.

El músico siempre se dirige a sus seguidores para derribar mitos en a su salud anímica, y esta vez, no fue la excepción.

"Agradecerles que sigan conectados conmigo, que los amo mucho, que pronto, cuando pase la tormenta, estaré más por aquí con ustedes haciendo chistes y todo, porque realmente actuar no, sino pa' ser real y compartir lo que siento en el momento", remató en sus stories.