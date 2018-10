Lucha Karel por su vida...Tiene cáncer en la sangre

Río Bravo, Tam.- Karel Antonio Jasso Solís es un niño como todos, inquieto y juguetón, tiene 4 años, pero desde que tenía 1 año y 11 meses fue diagnosticado con leucemia, la cual es un tipo de cáncer en la sangre que comienza en la medula ósea.

Para Carlos Antonio Jasso González y Mónica Solís Barahona, los padres de Karel, residentes de la calle Guanajuato número 203 de la colonia Hijos de Ejidatarios, fue muy difícil recibir la noticia, así que de inmediato iniciaron con el tratamiento del pequeño, lo llevaron a Monterrey, Nuevo León a una clínica especializada en estos casos, en donde estuvo una noche en terapia intensiva, por la gravedad de su salud, después lo pasaron a cuarto en donde estuvo internado casi 3 largos meses, su hígado y vaso estaban muy inflamados, porque su cuerpo ya casi no tenía sangre.

Así es que desde el año del 2015, el pequeño Karel Antonio está en tratamiento:

"A mi niño le hacen quimioterapias, pero hace 2 años le practicaron radiaciones en su cabeza y columna lumbar, en una clínica de Reynosa, pero aun así, seguimos con las quimioterapias", dijo Mónica, la madre de Karel.

Agregó:

"Antes las quimioterapias se le practicaban cada semana, ahora gracias a Dios que está respondiendo al tratamiento va cada 21 días, los gastos son muy fuertes, necesitamos apoyo para seguir con este tratamiento que aunque el seguro lo proporciona, es cara la estancia en Monterrey y nuestra economía se ve muy apretada, además estamos pagando su Seguro para que pueda ser atendido, gracias a Dios mi niño no ha tenido reacciones como nauseas o vómitos, siempre sale muy activo, de hecho me pregunta que por que le ponen inyecciones si él no se siente mal, aunque ya le expliqué la situación, no entiende mucho lo que le está pasando", expresó.

El protocolo del tratamiento contra la leucemia es de 3 años, sólo están esperando el diagnóstico de la doctora que lo atiende, porque ya está por cumplir los 3 años de tratamiento. Por lo pronto cada mes le hacen una biometría hemática para ver cómo van sus niveles de hemoglobina y plaquetas, en sus últimos análisis salió dentro del rango normal. Si quieres apoyar a Karel Antonio puedes comunicarte al número de celular 8121-61-50-27 para más información, o bien puedes aportar tu granito de arena al número 4766-8408-1769-8199 de tarjeta saldazo en cualquier tienda Oxxo. El 14 de octubre si Dios quiere estará cumpliendo sus 5 años.

-

Fuerza Karel´, evento en pro de niño con leucemia

En apoyo al pequeño Karel Antonio, niño que padece de leucemia, la Comunidad de Raperos Unidos de Río Bravo que encabeza Jesús Bandera alías "El Bandera" llevará a cabo un evento concierto de Hip hop / Rap, en la plaza Lic. Benito Juárez, este próximo sábado 13 de octubre a partir de las 20:00 horas, en donde realizarán una colecta para el tratamiento del pequeño.

Al respecto Jesús Bandera dijo:

"Y de ahí en adelante me empecé a mover con todos mis colegas del género que no se me rajaron y están bien puestos para realizar este show llamado Fuerza Karel, porque queremos ayudar y podemos hacerlo, así que invitamos a todas las personas que nos puedan acompañar y asimismo quieran dejar un donativo para poder ayudar a Karel, lo hagan, son todos bienvenidos", concluyó.

Jesús Bandera "El Bandera", organizador del Evento Fuerza Karel.