Lucha frontal anti-Covid

Nos interesa que la población de Reynosa tenga una buena calidad de vida, desde el DIF vamos a estar muy pendiente de todas las necesidade y llevaremos los programas a quienes más lo requieran". Carlos Peña Ortiz, DIF Reynosa

Durante este 2021, el Sistema DIF de Reynosa intensificará todas las campañas de apoyo a la población en medio de la pandemia por el Covid-19, a fin de duplicar la cantidad de beneficiarios, priorizando a las personas en situaciones vulnerables.

Por ello, las visitas domiciliarias se harán más constantes. "Todo esto de la pandemia nos ha orillado a adaptar los servicios y las formas, hemos tenido que llegar a las casas de los reynosenses para que ellos no salgan, ahorita ya no hay necesidad de venir a las instalaciones para recibir un beneficio, nosotros no vamos a bajar la guardia, por el contrario haremos un reforzamiento en todos los programas para que existan más beneficiarios", mencionó el presidente del Patronato Carlos Peña Ortiz.

Con respecto a las convocatorias para seguir entregando bastones, andadores, sillas de ruedas y otro equipo de movilidad personal destacó que seguirán su curso.

Al igual que las entregas de despensas y ferias de operaciones gratuitas de cataratas. "Nos interesa que la población de Reynosa tenga una buena calidad de vida, desde el DIF vamos a estar muy pendiente de todas las necesidades y llevaremos los programas a quienes más lo requieran, en el caso de los adultos mayores, personas con discapacidad, pero también de los jóvenes".

El DIF también vigilará que se entreguen las becas a jóvenes vulnerables, con discapacidad o cuyos padres se encuentren en un centro de readaptación social.

La contingencia...

Las áreas de salud y de procuraduría del Sistema DIF serán prioridad en este año, al considerar que deben fortalecerse las campañas de prevención y de unión familiar. "Por el tema de la pandemia se dará prioridad a varios temas, el primero es la salud donde no se puede bajar la guardia, porque ya vimos que no hay nada más importante que estar sano, y lo segundo es la procuraduría, en donde no bajaremos la guardia en la atención y prevención".

Durante su discurso resaltó la importancia de que diversas asociaciones civiles y cámaras empresariales se hayan sumado a los programas de apoyo, por lo que confió en que durante este 2021 se mantendrán activos los convenios.