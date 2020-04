Lucha contra la báscula

A penas concluyó las grabaciones de la telenovela Como Tú No Hay 2, Sergio Reynoso se aplicó haciendo ejercicio en su casa y adoptó un régimen de buena alimentación para bajar los siete kilos que subió para su personaje de "El Bacalao".

El actor de 67 años aumentó su peso para parecer mayor en la historia producida por Carlos Bardasano, donde interpreta al padre de Toño, el personaje que hace Adrián Uribe.

ADELANTAN FINAL

La producción adelantó el final de sus grabaciones debido a la pandemia del Covid-19.

Los días de guardarse los ha aprovechado para aplicarse en la caminadora, señaló.

"Ahorita estoy en la caminadora, mi mujer ya no me baja de ahí hasta que baje de peso", comentó sonriendo, "estoy tratando de hacerlo por salud.

"Subí siete kilos, pero ya bajé cuatro y son los que más te cuestan trabajo. La idea era darle un poquito más de edad a mi personaje. Le cargamos siete kilos más al cuerpo y creo que ha funcionado porque la novela ha entrado como un cuete, muy fuerte, estamos muy contentos por eso".

LO AMERITABA EL PERSONAJE

Algunas veces, comentó, para ciertos personajes le toca bajar de peso, otras, como es el caso de "El Bacalao", tiene que engordar.

Reynoso confía en llegar a su peso ideal ahora que está en casa, que está haciendo caminadora y comiendo bien.

Subir de peso no fue el único sacrificio del actor, además cambió el tono de voz, dado que su personaje es de barrio y su vida transcurre en un mercado.

Cuando le ofrecieron el personaje y leyó el guión, pensó que no podría dar el ancho porque es una historia con mucha comedia.

¿EQUIVOCADOS?...NO

"Aquí entre nos te diré que cuando me mandó la historia mi representante, la leí y le hablé en la tarde ´yo creo que se equivocaron porque esto yo me lo imagino para algún comediante, pero me dijo ´no, no, no Sergio, quieren que tú lo hagas´".

Tras regresar de un viaje de Los Ángeles, donde recibió un premio por su carrera actoral, se presentó en el departamento de maquillaje de Televisa y las chicas del departamento se sorprendieron.

Verlo vestido de traje y muy pulcro, le preguntaron qué personaje realizaría en Como Tú No Hay 2.

"Ya con la barba, la vestimenta, los colguijes que me puse y la forma de hablar diferente me ayudó. Aquí estamos sacrificando algo bueno de los Reynoso, que es la voz".