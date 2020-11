Lucha con un cáncer

Al Roker, el hombre del tiempo y presentador de la TV matutina estadounidense, reveló que tiene cáncer de próstata y que se someterá a una operación para extirpársela.

"Es una buena noticia y una mala noticia", dijo Roker el viernes en el programa "Today" de NBC. "La buena noticia es que lo agarramos temprano. La no tan maravillosa noticia es que un poco agresivo, así que me tomaré un tiempo para ocuparme de esto".

Roker dijo que recibió el diagnóstico el 29 de septiembre. Todo comenzó con un chequeo de rutina en el que su médico descubrió que tenía elevado un antígeno prostático específico en su prueba de sangre. Eso llevó a que le realizaran un MRI, seguido de una biopsia, para confirmar su diagnóstico.

INVITA A REVISARSE

El presentador de 66 años exhortó a otras personas en riesgo — particularmente hombres de raza negra — a asegurarse de ver sus médicos y revisarse la próstata para detener un cáncer que es muy tratable si se detecta temprano.

"El problema para los afroestadounidenses es cualquier número de razones, desde genética hasta acceso a atención médica, así que queremos que esté disponible para todos y que la gente sepa que debe chequearse", dijo Roker.

El padre de tres hijos estaba solo cuando recibió su diagnóstico. Eso le sentó mal a su esposa, la corresponsal de ABC News Deborah Roberts. "Me siento mal porque no le dije a Deborah que me acompañara", dijo Roker. "En retrospectiva, cómo hubiera querido pedirle que fuera conmigo".