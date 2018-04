Lucha comercio por bajas ventas

Díaz Ordaz, Tam.- Desde hace más de 18 años, Rosa González junto con su madre se ha dedicado a la venta de gorditas, tacos, sopes y quesadillas lo que no ha sido tarea fácil pues han tenido que luchar contra cuestas de enero y precios solidarios a con los clientes.

“Todo nos ha aumentado bastante, la carne, la masa, la manteca, verduras, aceites y hasta el refresco, pero nos hemos tenido que mantener casi al margen porque si no, la gente simplemente no compra”, externó la taquera.

Explicó que junto con su madre, han visto como el comercio en la localidad ha ido cayendo poco a poco.

“Antes podíamos ver muchos turistas que venían de otras partes hasta de otros países, pero ahora literalmente no se para ni una mosca en Díaz Ordaz”, manifestó.

No solo la inseguridad tiene que ver en que las personas hayan olvidado a Díaz Ordaz, si no que el mal manejo de la promoción turística y los escasez de empleos han hecho que miles de personas emigren a otras partes lo que significa que el Municipio literalmente no solo se está quedando sin turistas, si no que sin residentes también.

Cabe mencionar que al igual que Rosa y su madre numerosos comerciantes tienen que luchar contra los aumentos de precios, generando cada vez más menos ganancias, lo que evidentemente desanima a quienes quieren emprender un negocio.

Por ultimo cabe mencionar que de 10 negocios que abren en la localidad solo uno logra sobrevivir por un tiempo, después con suerte se mantiene abierto.