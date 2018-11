Lucha Batocletti contra el cáncer

Ciudad de México.-

Osvaldo Batocletti, el mítico defensa central de los Tigres en los 70, técnico campeón en la Liga Femenil, anunció que desde hace años libra una batalla contra el cáncer. "Atravieso unos problemitas de salud, me están aplicando algunas quimios (quimioterapias) y eso me ha tenido un poco alejado de lo que más me gusta, que es el futbol", dijo. "Siempre dije que me moriría en el intento".