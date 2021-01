Lucero y Lucerito se volverán a escuchar este mes

Lucero no puede creer el éxito que está teniendo su hija Lucerito como cantante; si bien tanto ella como Manuel Mijares han dicho que su heredera no planea dedicarse a la carrera artística, la adolescente se ha dado el gusto de mostrar sus dotes con cada uno de sus papás, como lo hizo en "Las mañanitas" a la Virgen el mes pasado; ahora, el 22 de enero la intérprete de "Siempre contigo" hará el lanzamiento oficial de la canción en la que está acompañada de su hija.

Chabelo, feliz de olvidar 2020

Xavier López, Chabelo, recibió agradecido el 2021 y no sólo por la esperanza de la pandemia termine, sino por los problemas de salud que enfrentó en 2020 y que, nos cuentan, pusieron en riesgo su vida, pues realmente estuvo muy delicado. El actor, conductor y productor siempre ha mantenido su vida privada al margen y con su estado de salud no fue la excepción, pero el susto que vivió su familia, nadie se lo quita.





La depre de Aleida Núñez

Aleida Núñez revela que sufrió una depresión que le hizo no querer levantarse de la cama, pero su hijo fue su gran motivación para salir adelante. Ahora todo lo ve como un aprendizaje de vida. "Fueron unos días, pero fue obviamente por el cambio repentino, yo me imaginé vivir todo en la vida menos una pandemia y obviamente sentía una pesadez, no me quería levantar de la cama, estaba en pijama, realmente triste por todo, pero mi mayor motivación ha sido siempre mi hijo, mi trabajo, mi familia, en su momento mi pareja y bueno salí adelante".