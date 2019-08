Lucero rumbo a los 50

México, 18 Ago



A la cantante y actriz mexicana Lucero le gusta asistir a las fiestas, bailar y divertirse mucho, pero que no le pidan organizarlas porque no es precisamente algo que disfrute, ni siquiera tratándose de su cumpleaños número 50 que celebrará el 29 de este mes.

"No tengo idea de cómo voy a celebrar, soy muy mala para organizar fiestas, son de las cosas que no se me dan. Pensar en las invitaciones, de qué será la comida, con las mesas qué onda y de qué las flores, me choca. Nunca sería una buen ´planner´ (organizadora de eventos)", comentó a Notimex.

"Aunque pidas que alguien te lo organice, de todos modos le tienes que indicar cómo es que quieres tu fiesta y eso me da flojera. Es como cuando pides que haya un decorador en tu casa y tú le tienes que decir qué colores te gustan y cómo te gusta que vayan.

"Cuando se trata de festejar, nunca sé lo que quiero hacer, a quién quiero invitar o quizá no quiero invitar a nadie, soy rara", expresó entre risas.

A unos días de su cumpleaños, la llamada "Novia de América", quien es considerada una de las intérpretes más reconocidas en México y a nivel internacional, dice que podría estar de viaje para ese día.

"No sé si celebre con Micho (Michel Kuri, su pareja) o los chavos (sus hijos Lucero y José Manuel) vayan a estar conmigo. No me gusta planear porque al final todo cambia. Qué tal que el mero día sale un súper conciertazo en algún bonito lugar y por supuesto que voy", comentó.

Cantar frente al público el día de su cumpleaños y que le aplaudan, resaltó, "sería mi mejor regalo y más si se trata de cumplir 50 años, porque llegaré a esa edad con muchísima satisfacción y con mucho agradecimiento. No lo haré presumiendo, porque nunca he sido presumida, pero sí emocionada".

"Agradezco a la vida todo lo que me ha pasado y también por lo que no me ha pasado. Agradezco por todo lo que tengo y por lo que nunca tendré. Agradezco estar aquí, vivir esto; agradezco a mi familia, a mis amigos, a mi público y a Dios todo lo que me regala todos los días", concluyó.

Luego de cosechar éxito en Brasil con su música y su participación en la telenovela Carinha de anjo (Carita de ángel, 2016), Lucero volverá este 9 de octubre a la ciudad de Sao Paulo para presentarse en concierto en el Teatro Liberdade (Teatro de la Libertad).

Por lo pronto, promueve su más reciente sencillo A través del vaso, a dueto con Banda Los Sebastianes.