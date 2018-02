Lucero canta temas de su nuevo disco

Con un vestido azul de lentejuelas y transparencias Lucero se subió al escenario de la Sala Roberto Cantoral y cantó algunos temas que vendrán en su nuevo disco, "Más enamorada con Banda".

Habló de las canciones que lo componen, del diseñador de su atuendo, las joyas que usa y de su experiencia con el público brasileño pero donde se mostró reservada fue respecto a la política.

"Creo que algunas personas que tienen que ver con campañas saben que no me involucro mucho en el tema político y que prefiero tener una opinión más privada para no querer educar a nadie ni convencer de nada porque yo sé que los mexicanos en México y en Estados Unidos están muy conscientes de lo que quieren", fue lo único que dijo al respecto.

La intérprete grabó este martes el DVD que acompañará este nuevo proyecto, un material con 13 canciones de las cuales, la mitad son inéditas, como "A pesar de todo", compuesta por Carlos Rivera y Horacio Palencia.

A los aún curiosos que le preguntan por esta aventura en la banda, Lucero aseguró que no quiere ocupar el lugar que dejó Jenny Rivera, sino tener un lugar con su propio estilo, uno más sutil y femenino.

La idea es seguir cantando estos y otros temas que han marcado su carrera. Respecto a hacer una serie biográfica de su vida, comentó: "He tenido la propuesta pero creo que me faltan muchas cosas por hacer, me gustaría que fuera más adelante. No está en mis planes hacer una serie de mi vida, la música mexicana me encanta que los artistas promueven".

El primer sencillo de su nuevo disco saldría el próximo 16 de febrero.