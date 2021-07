Lucen solas las plazas

Valle Hermoso, Tam.- Si no es el fuerte sol, son los zancudos, el caso es que las placitas públicas de las distintas colonias de esta ciudad, lucen la mayor parte del tiempo completamente solas.

Tal es el caso de la placita ubicada en la colonia Valle Hermoso, en dónde los niños y adultos no acuden en el día por el calor que hace y porque no hay muchos árboles y en las tardes y las mañanas los zancudos no permiten la estancia, esto además del riesgo de contagiarse de Covid-19.