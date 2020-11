Lucen escuelas en completo abandono

Valle Hermoso, Tam. - Algunas escuelas de la ciudad lucen como abandonadas durante la presente temporada de contingencia sanitaria, exponiendo los directivos las pertenencias de las instituciones.

Es en la escuela secundaria general número 2, "Profesor Antonio Rodríguez Torres", en donde se puede observar una falta de atención de las autoridades educativas, teniendo como fachada principal, alta hierba y además un importante portón completamente abierto.

Padres de familia, indicaron que sí bien la escuela no ha sido víctima de los amantes de lo ajeno, las autoridades directivas no tienen porqué esperar a que algo suceda para poder actuar.

"Se ve muy abandonada la escuela, sabemos que no hay clases presenciales, pero no está de más, hacerle algo y que se vea que sí viene gente", dijo un padre de familia que además vive cerca de la institución, pero quien prefirió no publicar su nombre.