Lucen como hoteles ´fantasma´

Trabajadores de hoteles en el centro de la ciudad se quejan de las pocas reservaciones que hasta la fecha han recibido para la temporada vacacional, temen que se registren pérdidas como en Semana Santa.

"No sería sorpresa que no hubiera habitaciones ocupadas como paso en aquella fecha en la que nosotros esperábamos muchos clientes y no llegaron, hay días en los que apenas se llenan 8 cuartos" expresó una empleada de un complejo cercano al Puente Internacional de Hidalgo.

Los números bajos ponen en riesgo a la estabilidad laboral de quienes a diario llegan a los hoteles para prestar un servicio ya sea en limpieza, cocina o atención a clientes "Sí nos han dicho que la situación está complicada si uno hace cálculos no sale ni para pagar la luz del hotel".

Quiénes llegan

De acuerdo con los empleados del sector hotelero los turistas que llegan lo hacen para recibir servicios médicos, rencontrarse con familiares de la frontera o cuando su transporte se atrasa "Nos llegan hombres que vienen a revisar cosas para sus negocios, familias con niños que van a cruzar a Estados Unidos y que vendrán por ellos o gente que va a los dentistas o a los doctores´´, dijo otro empleado de una cadena hotelera con presencia nacional.

Explicó que de las más de 100 habitaciones que tiene el complejo solo 8 llegan a tener ocupación durante la semana, la cifra se mantiene en días de asueto. "Es difícil y más cuando uno recuerda como era antes el trabajo, venían muchísimas personas por la zona rosa, ahorita en la noche no hay nadie ni siquiera un automóvil que pase por aquí´´.

VACÍAS. La mayoría de habitaciones para la temporada vacacional.