Lucen calles sin identidad

Reynosa, ciudad considerada a nivel nacional como zona metropolitana, al paso de los años se ha quedado rezagada en materia de nomenclatura de calles, pues gran parte de la que fue colocada hace uno o dos o más decenios, se encuentra ya convertida en chatarra.

Muchas son por tanto las personas que enfrentan serias dificultades para encontrar un domicilio o negocio sobre todo en las colonias más apartadas del primer cuadro del municipio.

Es cierto que la tecnología ha avanzado enormemente en los últimos años, pero también es cierto que no toda la gente cuenta con un celular que le indique el camino que debe seguir, vía mapa, para llegar a su destino.

Una gran cantidad de las láminas que fueron instaladas en su momento, ya no tienen visibles los nombres de las calles y ya no cumplen con su función desde hace mucho tiempo y lo peor es de que las administraciones municipales que han pasado en las últimas décadas no le han puesto la atención debida al asunto.

Hoy, en las postrimerías del 2018 se ha visto que el actual municipio ha puesto en marcha un programa de re posición de la nomenclatura vieja e inservible, por una nueva.

Esto puede observarse en colonias como la Hidalgo, algunas áreas del sector centro así como en otros lugares más, pero lo hecho hasta ahora no significa más que un mínimo porcentaje de las carencias que se enfrentan en ese rubro.

La ciudad está marcadamente rezagada en ese sentido. La gente prácticamente se pierde en tal o cual colonia a las que no llegó el alcance del programa puesto en marcha por las anteriores administraciones que en realidad fue insignificante tomando en cuenta el crecimiento demográfico de Reynosa que crece y crece cada día.

De igual manera se han colocado señalamiento vial nuevo que ya se aprecia en algunas arterias aunque falta mucho por cubrir el municipio. Los accidentes viales se suscitan con frecuencia precisamente porque algunos automovilistas no saben si les toca ´alto´ o no cuando transitan por las calles de colonias como la Esperanza, Pedro José Méndez, Balcones de Alcalá, Fidel Velásquez, Rancho Grande, Aquiles Serdán, Carmen Serdán, entre otras muchas más en donde nunca ha habido una nomenclatura metálica.

Y así transcurren los años y en muchos de sus sectores, los mismos ciudadanos se pierden al tratar de buscar un domicilio en tal o cual asentamiento humano, situación que genera malestar y confusión entre quienes consideran que debería ser otra la cara que presentara en ese rubro la ciudad de Reynosa.