Luce costoso anillo

Liam Payne, ex One Direction, se comprometió con su novia la modelo Maya Henry con un anillo enorme estimado en 4 millones de dólares, reportó Page Six.

Los medios se percataron del anillo cuando vieron salir a la pareja del restaurante Novikov de Londres el jueves por la noche, Henry mostraba en su mano un deslumbrante anillo de diamantes esmeralda.

Payne y Henry fueron vistos por primera vez juntos en agosto de 2018, sin embargo, no se confirmó la relación hasta septiembre de 2019.

Aunque Payne tiende a mantener su vida privada súper secreta, se abrió a MTV News sobre su amor por Henry en 2019, llamándola su "mejor amiga" y "socia".

"Muchas cosas en mi vida han sucedido muy rápido, y no he tenido la sensación de estabilidad con alguien de la forma en que la tengo con Maya. Ella me mantiene calmado y con los pies en la tierra.

"Se trata de tener a alguien con quien puedas pasar el rato, donde nunca te presionen para llenar el silencio. Ella trae la calma ", afirmó.