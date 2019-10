Luce Adele kilos de menos

Adele conquistó el mundo de la música con canciones exitosas, como "Rolling in the Deep", "Someone Like You" y "Hello", y una poderosa voz. Aunado a ello, una figura siempre curvilínea y, según algunos estándares, con sobrepeso. Fue viral un comentario de Karl Lagerfeld calificándola de "gordita".



"Ella está un poco demasiado gorda (sic), pero tiene un bello rostro y una voz divina", declaró el modista alemán en 2012.

