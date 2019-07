Lozoya solicita por escrito citar a Peña y Videgaray

NOTICIAS RELACIONADAS DEA va tras Lozoya; le congelan cuentas

Cd. de México.

Emilio Lozoya solicitó por escrito la noche de ayer a una juez federal autorizar los interrogatorios del ex Presidente Enrique Peña Nieto y el ex Secretario de Hacienda, Luis Videgaray, por la compra de la planta Agronitrogenados en 273 millones de dólares.



De acuerdo con informes del Poder Judicial de la Federación, el ex director de Pemex pidió nueve testimonios, incluidos los de Pedro Joaquín Coldwell, ex Secretario de Energía; Miguel Messmacher Linartas, ex subsecretario de Hacienda, y Enrique Ochoa Reza, ex director de la Comisión Federal de Electricidad.

También los de José Manuel Carrera Panizzo, director de P.M.I. Comercio Internacional, subsidiaria de la empresa productiva del Estado, y Martha Edith Rodríguez Acosta, apoderada legal de Pemex y Pemex Fertilizantes.



La solicitud para diligenciar estas pruebas fue suscrita por Javier Coello Trejo, abogado de Lozoya, y entregada al Juzgado Octavo de Distrito en Amparo Penal de la Ciudad de México, que preside Luz María Ortega Tlapa.



La juez determinará en su momento si autoriza o no el llamado a los ex funcionarios. En caso de considerarlo procedente, los testigos deberán acudir a la sede del recinto judicial en Insurgentes Sur para ser interrogados.



El propósito de la defensa del ex director de Pemex es que estos testimonios sean integrados al juicio de amparo que tramitó contra la orden de aprehensión por lavado de dinero, que el pasado 25 de mayo libró el juez de control Artemio Zúñiga Mendoza.



La admisión de estas pruebas puede desatar un largo litigio, pues los testigos aludidos pueden impugnar sus eventuales citatorios y Lozoya la probable negativa a que sean llamados.



Apenas la semana pasada, Coello Trejo anunció que solicitaría estos interrogatorios para dejar en claro la responsabilidad de cada uno de los servidores públicos que intervinieron en la adquisición de la planta del complejo Pajaritos, Veracruz, el 17 de diciembre de 2013.



"Si quieren realmente encontrar y castigar a los culpables, no es el licenciado Emilio Lozoya al que tienen que voltear a ver", dijo el litigante.



La compra de esta planta de Altos Hornos de México (AHMSA) fue autorizada por los consejos de administración de PMI Holding BV, PMI Norteamérica y PMI Infraestructura y Desarrollo, no por el de Pemex.



Por este caso también se libraron las aprehensiones de Gilda Susana Lozoya, hermana del ex director de Pemex, y Alonso Ancira Elizondo, el dueño de AHMSA a quien hace unos días la justicia de España le concedió llevar su juicio de extradición en libertad provisional.