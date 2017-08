Los tenistas españoles se divierten montando camello

Los tenistas españoles hicieron un recorrido en camello sobre la Playa del Rancho San Cristóbal en compañía de un par de amigos, donde disfrutaron de 30 minutos en caravana sobre la arena.

Previo al recorrido pudieron tomarse fotos con los camellos, el más amigable llamado "Luis", a quien le dieron de comer zanahorias y hasta le robaron un beso.



"Me da miedo, tío", comentó Feliciano cuando se acercó por primera vez al camello, pero después bromeó.



Al término del recorrido, a 32 grados centígrados, no faltó la selfie del momento para enmarcar el recuerdo, previo a su participación en el Abierto de Los Cabos.



"Fue algo muy bonito y no pensé que hubiera camellos en México, lo disfruté mucho... valió la pena levantarse temprano", expresó Feliciano.