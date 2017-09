Los presidentes deben escucharnos: Malala

Ciudad de México

En su conversación con el Presidente Enrique Peña Nieto esta tarde en Los Pinos, Malala le externó su preocupación porque en México y en América Latina hay niños desplazados por conflictos y por violencia.

La premio Nobel indicó que los infantes deben ir a la escuela.

“Mi misión es hacer campaña por ellos y llevar esos asuntos ante los líderes del mundo. Hoy me reuní con el Presidente de México y le subrayé esta situación y su respuesta fue muy positiva”, dijo en conferencia en el Tecnológico de Monterrey, Campus Santa Fe.

Malala afirmó que ella no es tímida cuando habla con líderes de los países.

“No hay necesidad de ser tímida, no hay necesidad de dudar, cuando hablas desde tu corazón, cuando estás hablando en nombre de millones de niños y niñas que no pueden ir a la escuela, así es que no necesito ser tímida delante de ningún primer ministro o presidente, porque ellos son responsables, ellos deben escucharnos y deben escuchar las voces de los niños, cuando yo les hablo levanto las voces de esos niños”, mencionó.

Dijo que el Fondo Malala, que trabaja con fundaciones locales en diferentes países, pronto trabajará en México.

El presidente Enrique Peña Nieto al recibir en la residencia oficial de Los Pinos, a la Premio Nobel de la Paz 2014, Malala Yousafzai, le compartió las medidas que ha tomado el gobierno mexicano para brindar una educación de calidad a las niñas y los niños de México.

La casa presidencial informó que durante el encuentro con la joven paquistaní el jefe del Estado Mexicano subrayó: “Una de las cinco grandes prioridades que nos trazamos fue impulsar una reforma educativa para asegurar que hubiese mayor calidad en la educación”.

Agregó que en la plática -que de acuerdo con funcionarios de Los Pinos se desarrolló durante más de 30 minutos-, el Presidente detalló que en México “queremos que los niños aprendan a razonar y a aprender por sí mismos. Ese es el cambio que estamos impulsando y vamos muy bien”.

Peña Nieto reconoció a Malala “como una gran referente en el mundo”.