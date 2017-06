Los periodistas no son enemigos: ONU

Ginebra, Suiza.- El Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos subrayó que los responsables de llevar a cabo la investigación sobre espionaje en México no deben tener juicios preconcebidos sobre los periodistas y defensores de derechos humanos que fueron espiados, ni deberán considerarlos enemigos del Estado.



"Los investigadores tienen que tener en cuenta que los defensores de derechos humanos y los periodistas no son enemigos del Estado'', dijo a Grupo REFORMA Elizabeth Throssell, vocera del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (ACNUDH).



"En el marco del respeto a la investigación, es importante fomentar la presentación de quejas, pero también no anticipar el resultado", subrayó.



A pesar de que el día de ayer el Presidente Enrique Peña Nieto pidió a la Procuraduría General de la República llevar a cabo la investigación, hasta ahora no se han dado a conocer más detalles sobre la misma ni se han publicado los nombres de quienes la llevarán a cabo.



Representantes de la sociedad civil mexicana consideraron que el Presidente de México con sus primeras declaraciones sobre el tema condenó al fracaso la investigación y que sus dichos podrían interpretarse como una amenaza contra quienes han denunciado ser víctimas de ese delito.



En este contexto, la oficina del ACNUDH reiteró su llamado para llevar a cabo cuanto antes dicha indagatoria, la cual debe ser rápida, completa, imparcial, objetiva y debe cubrir todas las líneas de investigación, insistió la vocera del Alto Comisionado.



"Todos los posibles perpetradores de todas las instituciones que podrían haber adquirido el software (Pegasus) deben ser incluidos (en la investigación) así como otros (actores) que podrían haberlo usado también'', precisó Throssell.



El ACNUDH, cuya sede se encuentra en Ginebra, Suiza, insistió en que su Oficina en México sigue de cerca el caso ante las autoridades.



Finalmente indicó que tiene la mejor disposición para colaborar con las autoridades dentro de su mandato, con el intercambio de buenas prácticas identificadas por los procedimientos y comités especiales de la ONU, y acorde a las normas internacionales.